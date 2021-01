Hoeveel selfies moeten we nog posten, voordat we elkaar werkelijk gaan zien?

Terwijl ik deze column schrijf, kijk ik uit op een appartementencomplex. Het bestaat uit drie lagen van zes vakjes, achttien in totaal. In elk vakje wonen één of twee ouderen. Hooguit bij zonnig weer komt er iemand buiten, maar ook dan lijken de bewoners elkaar zoveel mogelijk te negeren, alsof ze bang zijn elkaars privacy te schenden.

Het appartementencomplex is illustratief voor de coronawereld. We leven, werken en leren binnen de grenzen van onze woon- en werkkamers. Dankzij Zoom vergaderen we in vakjes, en slimme algoritmen zorgen ervoor dat we op basis van ons klikgedrag in filterbubbels worden gezogen. Wie niet tijdig zijn cookies wist, wordt opgesloten in zijn eigen gelijk.

Vlak voor zijn dood schreef de Britse opperrabijn Jonathan ..