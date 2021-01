Zelfs een simpele som als 1 + 1 kan in coronatijd een hele puzzel zijn

1 + 1 = 2. Misschien is het wel de makkelijkste som die er bestaat en de eerste die je leert. Maar 1 + 1 kan een heel gepuzzel zijn.

Maximaal twee mensen per dag in je huis laten, is het devies. Niet om iemand te pesten, maar om het aantal COVID-19-besmettingen terug te dringen. Als dat lukt, kunnen de maatregelen tenslotte weer versoepeld worden.

Ik zie mijn vriendinnen en buurvrouwen eigenlijk alleen nog één op één tijdens een wandeling. Het privilege van de twee bezoekers binnen is voor onze puber.

Ik probeer niemand in verlegenheid te brengen. Vorige week bracht ik een bloemetje bij een kerkgenoot die onlangs jarig was. Ze nodigde me uit om binnen thee te drinken. Zij had geen klachten, ik had geen klachten, zij verwachtte die dag geen ..