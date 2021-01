De richtlijnen over FFP2-maskers en chirurgische maskers in de zorg stellen me als leek niet gerust

Die plexiglazen handschermpjes in Heel Holland Bakt zien er mooi uit. André van Duin loopt er ook in het programma Doorbakken mee langs de mensen en hun taarten. Deugen doen ze vast niet als je er COVID-19 mee wilt tegenhouden. Maar goed, daar maken anderen zich maar druk om. Van groter maatschappelijk belang zijn de beschermende maatregelen in de zorg voor coronapatiënten. Dat daar niet standaard FFP2-maskers worden gebruikt, maar in veel gevallen chirurgische maskers, verbaast me. Ik word er onrustig van als ik denk aan het zorgpersoneel in verpleeghuizen en zorgcentra die nu kampen met nieuwe besmettingsgolven.

Een klein jaar geleden zocht ik op internet naar mondmaskers tegen het virus uit China. Overal kon je lezen dat de zogeheten F..