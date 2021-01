It’s wonderful / Everywhere / So white.

(‘Under ice’, Kate Bush)



Mijn vrouw Theanne vond onlangs nog een foto van toen wij ons landje kochten. Ik weet nog hoe mij een zekere huivering bekroop toen we de kale lege akker voor het eerst betraden. Het was koud en stil. Op het slootje lag een dun laagje ijs. En daar moest ik over gaan heersen? Dat moest ik, zoals de zogenaamde cultuuropdracht zegt, ‘onderwerpen’?

De Israëlische schrijver Meir Shalev schrijft in Mijn wilde tuin in het hoofdstuk over mieren en hun paden over de dichteres Rachel Bloevsjtejn die in een gedicht het Hebreeuwse woord voor ‘onderwerpen’ in een andere betekenis gebruikt. Wij kennen het woord ‘onderwerpen&rsquo..