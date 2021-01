Twee houten quarantainebarakken uit 1907 zijn de schamele rest van een bescheiden, beschadigd geluk

Soms kijk je ineens in de blauwe lucht, waar eerst geen lucht was. Dan zijn er bomen gekapt, of huizen gesloopt. Zo’n kijkgat ontstond in Ede. Ik ga ter plaatse, aan de Van Heutszlaan, en kom uit bij een kapvlakte vol stronken.

Een kraanmachine scheurt net een schuurtje stuk.

Bij het sneuvelen van bomen denk je al snel: moet dat nu? In dit geval is het antwoord: ja hoor, prima, hier wordt iedereen beter van. Er ging altijd een sinistere sfeer uit van dat blok opeengedrongen naaldbomen. Liep je erlangs, dan dacht je altijd: wat is dit toch een raar bosje. Nu werd het lugubere perceel met welgemikte grepen versnipperd en verhakseld. Nog meer goed nieuws: er komen sociale huurwoningen voor in de plaats.

Maar het gaat me om de twee gebouwtjes l..