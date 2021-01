Het is alsof de hang naar vrijheid even op pauze moet

In 2008 verhuisde ik naar Amsterdam om te studeren. Precies tegelijk verhuisde een meisje met een enorme bos krullen naar Ede om hetzelfde te doen. Zij wilde journalist worden. Ik ook, maar ik had faalangst, dus ik studeerde iets heel anders. Zij had geen faalangst, dus zij ging recht op haar doel af. Van haar ouders kreeg ze een wit bordje met daarop in zwarte letters het woord journaliste, dat ze op de dag van haar verhuizing op de deur van haar kamer spijkerde. Daarna liep ze naar de avondwinkel om een fles Baileys, sigaren en een whiskyglas te kopen. En toen nam ze plaats achter haar laptop, net als echte journalisten, die midden in de nacht wereldveranderende artikelen schrijven en roken en drinken om het vol te houden.

