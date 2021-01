Er worden verhitte discussies gevoerd bij ons aan tafel

Wij hebben thuis aan tafel verhitte discussies over hoe het verder moet met dit land. En de wereld. En met onszelf. Al is die laatste categorie het minst populair. Een discussie daarover loopt al gauw uit de hand, met de beroemde slotwoorden ‘koppen dicht’.

Corona is goed voor de contacten. Je bent meer thuis, je eet vaker samen en dat is een ideale combinatie voor vuurwerk. Vaak siervuurwerk. Het is mooi om te zien hoe iedereen nadenkt - of wat daarop lijkt - en argumenteert. Er is ook knalvuurwerk. Botte opvattingen. Dat je denkt; moet ik hier op reageren, of laat ik nu eerst die piep uit m’n oren verdwijnen? En natuurlijk is er ook illegaal vuurwerk - ‘O ja, wie bepaalt wat illegaal is? Nou, zeg ‘s’ - Er zijn aan tafel nogal wat eiland..