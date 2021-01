Meer dan vijftigduizend mensen zijn geabonneerd op Eerst dit. Ze luisteren ernaar voor hun persoonlijke bijbelstudie of samen met anderen. Wij ook, met enige regelmaat. Het is een handige kapstok voor een moment van ‘stille tijd’. Een bemoediging voor de dag. Dinsdag ging het over een manier van leven, als je met lege handen staat – bidden, werken en wachten op God. Zo’n paar woorden blijven je bij. Zoals je uit een preek soms ook maar een half zinnetje onthoudt – het is genoeg.

Er was wel wat met de tijd gesmokkeld: deze was elf minuten, terwijl het format van zeven minuten uitgaat. Eerst dit is echt een podcast op z’n protestants. Bijbellezing, overdenking, kort gebed. Woorden. Veel woorden. ..