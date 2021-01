Zoek de karakters uit Het kleine huis op de prairie in het televisieprogramma Nieuwe boeren

Als kind was ik fan van het Het kleine huis op de prairie. Het leek me heerlijk om in zo’n houten huisje te slapen, rijglaarsjes te dragen, met mijn pa te vissen en met paard en wagen naar een idyllisch kerkje te rijden.

In de tijd dat Frizzle Sizzle Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival was het mode een ophaalrok te dragen. Eigenlijk waren het een aantal rokken over elkaar. De bovenste rok hees je omhoog met een riempje, zodat de onderste eronder vandaan sprong. Ik droeg ze ook met veterlaarsjes eronder en voelde me net Laura Ingalls van Het kleine huis.

Sinds vorige week is er weer een ‘klein huisje’ op televisie. Het staat niet op de prairie, maar op het Twentse platteland. In het programma Nieuwe Boeren pro..