Dominee en politicus?

Abraham Kuyper was het. De net gekozen democratische senator in Amerika (Georgia), Raphael Warnock, is het. En op de kandidatenlijsten van diverse (christelijke) partijen voor de aankomende verkiezingen staan ze. Dominees of voorgangers, die ook politiek actief zijn. Alle ruimte om je geloofsidealen voor heel de samenleving te realiseren. Een nobel streven, toch? Of niet?

Ik vraag me af of dat eigenlijk wel samengaat: dominee-zijn en politicus-zijn? Laten de recente gebeurtenissen in de VS juist niet zien hoe gevaarlijk de verbinding van religie en politiek is?

te verenigen

Ik heb al heel lang moeite met politieke dominees of dominerende politici. Het gaat om twee heel verschillende professies, met verschillende verantwoordelijkheden, dat s..