De braafste hond van de stad

Het is een brave hond. Misschien is het wel de brááfste hond van onze wijk. Of zelfs de brááfste hond van de stad. Laten we hem Pavlov noemen. We zien hem elke dag. Twee keer per dag loopt hij met zijn baasje over het grasveld voor ons huis. Dat is in onze versteende stadse omgeving tevens een hondenuitlaatplaats. De baasjes spreken elkaar op 1,5 meter afstand en hun honden houden zich niet aan welke COVID-19-maatregel dan ook. Ze besnuffelen elkaar, buitelen over elkaar heen en rennen achter elkaar aan alsof er geen corona bestaat.

Op een dag verschijnt het baasje van Pavlov in gezelschap van een jonge vrouw. Een paar dagen later zijn de rollen omgedraaid. Nu loopt de vrouw met Pavlov, maar het baasje houdt af..