Calvinist en Capitool

Ontspoord calvinisme – dat zag je deze week in Washington. De bestorming van het Capitool om Trump aan de macht te houden, is mede te herleiden tot calvinisme dat is ingezaaid in de Amerikaanse samenleving. Dat lijkt een boude stelling, maar ik probeer het uit te leggen.

Trumps machtsbasis lag vooral bij conservatieve christenen. Ik merkte dat al toen ik in 2015 in Amerika woonde en Trumps opkomst meemaakte. In de christelijke kringen waar ik verkeerde, speelden zich felle discussies af. Juist de meer bijbelgetrouwe christenen steunden Trump. Zij wisten best dat diens geloof en levensstijl on-Bijbels zijn maar zagen hem toch als Gods uitverkoren instrument. Via hem zou God Amerika weer christelijk maken. Amerikaanse christenen verge..