De Trump-thriller eindigt in stijl; zowel het karakter als zijn teksten waren serieuze signalen

Als de ambtstermijn van een Amerikaanse president escaleert in puin en stofwolken, moet je als kroniekschrijvers toch even terugbladeren. Kreeg de lezer genoeg hints om deze ondergang te zien aankomen, of eindigt de thriller met een verraderlijke plotwending? Een eerste, summiere recensie.

Na vier jaar presidentiële zelfverheffing, machtsmisbruik, kwaadaardige leugens en volksmennerij wordt het huis van de democratie bestormd. Gekozen volksvertegenwoordigers moeten dekking zoeken. Er worden wapens getrokken en er klinken schoten. Vijf mensen sterven. Intussen worden journalisten bedreigd en van hun apparatuur beroofd.

Een coup, een revolutie? In ieder geval een drama, volgens een scenario dat vier jaar lang in de maak was. Een tragedie die..