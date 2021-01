Trump heeft de arme, witte arbeidersklasse, de Oost-Groningers van Amerika, verraden

Stil en gerust wonen, het kan in Oost-Groningen. We zijn weer op de koffie geweest in het dorp Westerlee.

Het buurtwinkeltje van de familie Bulder is nog altijd in bedrijf, net als in december 2019. Wel is het minder vaak open. Er zijn aardappelen: Irene, Zeeuwse Doré, Bildtstar, Frieslanders, Borgers. Oliebollen, stamppot, sigaretten. Dingen die je in de supermarkt in Winschoten vergeten was. Mooi.

Ik vraag onze vriend René hoe hij terugkijkt op hun verhuizing in 2007, van IJsselstein (Utrecht) naar Oost-Groningen. Hij en Barbara kwamen voor de rust, de ruimte en de saamhorigheid. Het woongeluk spat ervan af: betaalbaar, ruim, sfeervol huis, enorme tuin. Zij wonen stevig, op een zandrug; de achterburen hadden heipalen nodig van achttien m..