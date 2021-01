Getuige van een staatsgreep van de zittend president. ‘Zoiets platvloers als verkiezingen verliezen past niet in dit plaatje’

Na mijn sombere column over hem in november dacht ik dat ik even niet meer zou hoeven te schrijven over Trump. Hij zou voorlopig toch enigszins uitgerangeerd zijn (tot 2023). Maar ik zet mij aan het schrijven van deze column, kijk ondertussen naar Fox News en CNN en plots ben ik ooggetuige van een president die een staatsgreep pleegt in eigen land. En niet zomaar een land maar het historische ‘baken van de democratie’, zoals de VS zichzelf graag ziet. Ik hoor de toespraak van Trump voor tienduizenden aanhangers en besef, dit is letterlijk opstand, een staatsgreep. Zeker als Trump aankondigt met zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .