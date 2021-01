Mijn hoge doel voor dit jaar is om lage doelen te stellen

Laatst was ik voor een interview in Hardenberg. Daar zag ik twee straatnamen die me aan het denken zetten: Hoge Doelen en Lage Doelen. Welke stel ik, vroeg ik me gedurende de dag af. Het was leuk om daar eens lekker over te mijmeren. En misschien ook wel een vraag die je je aan het begin van een nieuw jaar mag stellen.

Het gevaar is om er aan het begin van een jaar weer vol in te gaan. Niet in kleine stappen te denken, maar met grote stappen voorwaarts. Gelijk weer vol op het orgel door ons vertrouwen bijvoorbeeld volledig op het coronavaccin te stellen, of door direct het hele volk te zegenen - wat op zichzelf natuurlijk niet verkeerd is.

Ik wil er aan het begin van dit jaar voor pleiten om laag te beginnen. Bijvoorbeeld om vanuit een zeg..