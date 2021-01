Als Grapperhaus met het goddelijke gericht wil dreigen, laat hij dat dan niet zo selectief doen

De kerken zullen rekenschap moeten afleggen van hun coronabeleid. Ze moeten daarom wel weten wat ze doen als ze toch samenkomsten beleggen. Rekenschap – niet alleen tegenover de slachtoffers, maar ook tegenover God. Ze zullen zich voor God moeten verantwoorden.

Zwaarder kan het niet worden aangezet. Maar minister Grapperhaus is onwrikbaar en daarom haalt hij dit zwaarste argument erbij. Wat hij zegt is waar. Maar kan hij het met recht aanhalen? Ik heb nog nooit gemerkt dat de regering het goddelijk gericht erbij haalt als mensen onverantwoord handelen. Nederland is immers een neutrale staat – scheiding van staat en godsdienst. Grapperhaus mag dit helemaal niet doen. Gek genoeg heb ik D66 er nog niet over gehoord. Ze zullen het wel goed vi..