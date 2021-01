Laatkomers

Rond oud en nieuw las ik twee romans, Through black spruce van Joseph Boyden en The Overstory van Richard Powers. Beide voeren de lezer diep de bossen in van Noord-Amerika. Dankzij Powers bivakkeerde ik een jaar in een boom, een 'redwood'. Dat zijn die reuzenbomen die ze daar nog hebben, sommige breder dan woonhuizen. Met twee actievoerders woonde ik boven in zo'n woudreus, weer of geen weer. Beneden ons jankten de motorzagen. De boom was 1200 jaar oud, maar de bosbouwbedrijven rukten op. Na 500 pagina’s was deze eco-thriller uit, en was het tijd om weer omlaag te klauteren.

Terug op de grond en in eigen land, bleken daar slechts luttele dagen verstreken. Ook bleek ik getrouwd en in vaste dienstbetrekking, het overviel m..