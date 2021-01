Het goede voornemen van vorig jaar is bij een voornemen gebleven

Mijn goede voornemen van vorig jaar is bij een goed voornemen gebleven. Ik wilde leren naaien met een naaimachine. Als iemand hem gebruiksklaar voor me neerzet, gaat het goed. Tot de draad breekt of ik een andere kleur garen nodig heb.

Eigenlijk weet ik niet meer waarom ik wilde uitvogelen hoe het apparaat werkt. Ik heb geen ambitie zelf kleding te maken en heb eerlijk gezegd een hekel aan het geluid van de naaimachine.

En misschien nog wel belangrijker. Ik houd van met de hand herstellen en verfraaien. Gewoon lekker op de bank naast de kat met een muziekje op of een praatprogramma aan. Ik maak een nieuw koord voor een oud vestje zodat het weer netjes dicht kan. Of ik haal een strook van een oud gordijn zodat een slijtageplek verdwenen is.

