‘Gelukkig nieuwjaar.’ Ja natuurlijk, maar geloof je er nog in? Vorig jaar hebben we elkaar hetzelfde gewenst. Maar wat kregen we? COVID-19, met alle gevolgen aan sterven, ziekenhuis, stress en eenzaamheid van dien. En worden we niet jaar in, jaar uit met gitzwarte ellende geconfronteerd? Vluchtelingendrama’s, luchtvervuiling, ontvoeringen van kinderen door Boko Haram. Kinderen!

Niet dat ik aan somberheid ten onder ga. Er is een vaccin tegen corona gevonden, Trump is uit het Witte Huis gestemd en corona leert een mens meer van zogenaamd kleine dingen te genieten. Maar toch. Als je naar het Journaal kijkt, lijkt het bestaan van satan aannemelijker dan dat van God. Zoiets zegt de brief aan de Hebreeën trouwens..