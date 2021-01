Laat het hoofd niet op hol brengen door de huidige vreemde toestand. Verander niet te veel

Gevraagd naar zijn welstand, placht een vriend van mij te zeggen: ‘Ik mag niet klagen ..., maar komt er een dag dat het wel mag, dan ben ik goed voorbereid.’ Aan die zinswending moest ik denken bij de vele plannen in deze coronatijd om de samenleving of de kerk flink te veranderen. Het roer moet om, zegt de ChristenUnie, niet meer terug naar de wereld van voor 2020. De paus zegt hetzelfde en ook in Nederlandse kerken hoor ik het.

Het lijkt soms wel of men op een ramp heeft gewacht. Alsof velen al jaren met een schop op de schouder in kerk en samenleving rondliepen. Ze mochten niet klagen, zeiden ze als je ze naar hun welzijn vroeg. Maar de pandemie was nog niet uitgebroken, of ze bleken goed toegerust voor deze ramp. Alles moest nu op de ..