Ik word altijd verschillende denkrichtingen ingetrokken als het over Gods toorn gaat

Vuurwerk dat ontstoken wordt ondanks het vuurwerkverbod. Daar kun je als mens behoorlijk boos over worden. We spreken die boosheid gemakkelijk uit. Spreken over God die boos is - toornig – over wangedrag, ligt een stuk gevoeliger. Het roept prangende vragen op. Hoe zit het met Gods wil en het onheil dat mensen treft? Heeft zijn toorn er nog mee van doen? Straft Hij mensen nog? De COVID-19-pandemie is voor deze vragen een dankbaar aanknopingspunt gebleken.

Ik word altijd verschillende denkrichtingen ingetrokken. Mijn conclusie is dat dit het beste zo kan blijven. Het inspireert mij als mensen God erkennen als roerganger en er woorden aan geven vanuit hun geloofstraditie. Zoals van de week in het Reformatorisch Dagblad. Een 22-jarige visser be..