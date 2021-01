Een frisgroen visioen voor 2021

Op een zonnige zondag in juni is het zover: de eerste ‘gewone’ kerkdienst na anderhalf jaar coronaellende is een feit. De dienst wordt voor de verandering in de buitenlucht gehouden, ditmaal niet omdat het moet, maar omdat het kan - een prettige bijkomstigheid van al dat experimenteren in coronatijd. Er is een net gemaaid weiland gereserveerd, ieder is gevraagd goed eten mee te nemen.

Een kwartier voor aanvang blijkt iedereen er al te zijn. De meeste kerkgangers hebben een klapstoeltje onder de arm, de paraplu dient hooguit als parasol. Het gras geurt en oogt groener dan bij de buren. Op een naastgelegen perceel staan de koeien met glazige ogen naar dit wonderlijke tafereel te kijken.

De dominee preekt over Psalm 126, ‘er is een keer in he..