China's voorbeeld

Als iemand die het coronavirus zelf heeft opgelopen, ervaarde ik één groot verschil met een gewone griep. Bij mij ging grofweg de eerste 85 procent van het beter worden snel, maar de laatste 15 procent ging beduidend langzamer. Als econoom kan ik het niet laten om hier een parallel te trekken met het economisch herstel na de coronacrisis.

Daarbij denk ik dat China in een aantal opzichten een blik biedt in onze toekomst. In China is het coronavirus ongeveer een kwartaal eerder uitgebroken dan in de rest van de wereld en het land had het virus veel eerder, grotendeels, onder controle. Daarom zal China ook de enige grote economie in de wereld zijn die dit jaar groei laat zien in plaats van een krimp. China loopt dus voor op de ..