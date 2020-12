Laten we veerkracht bombarderen tot het woord van 2020

Net iets te laat werden de scholen gesloten. Wat ons betreft, want op de valreep heeft een van onze tieners het gevreesde virus opgepikt. In principe vinden wij gastvrijheid een groot goed, maar deze gast hadden we toch liever geen plaats geboden. Zo werd het een kerst die we niet snel vergeten in een jaar dat we niet snel vergeten. Natuurlijk liepen we als gezinshuis grote kans dat Covid-19 een keer zou meeliften op een van de opgroeiende lijven van het talrijke in- en uitreizende verkeer hier. De kinderen bleven spelen, sporten, naar school gaan en de broodnodige bezoekjes aan hun ouders brengen. Daar zat altijd een risico aan, want als ze jong zijn, krijgen ze weliswaar geen ernstige klachten, ze sjouwen er dus wel stad en land mee af.

