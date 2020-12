Het woord ‘kwetsbaar’ heeft in 2020 een verzadigingspunt bereikt. Wees er zuinig mee

‘Anderhalvemetersamenleving’ is woord van het jaar 2020 geworden. Mijn woord van het jaar zou hiervoor niet in aanmerking komen. Want dat woord bestaat allang. Het heeft alleen in 2020 een verzadigingspunt bereikt. Te hooi en te gras wordt het toegepast. Ik doel op de aanduiding ‘kwetsbaar’.

Kwetsbare mensen zijn in dit coronatijdperk meestal degenen die het risico lopen ernstig ziek te worden door COVID-19. Maar het begrip wordt zelden gedefinieerd en kan van alles betekenen. In de kranten van afgelopen zaterdag ging het veel over ‘kwetsbare kinderen’, die ondanks de lockdown toch naar school zouden mogen. Deze kinderen zijn vast niet extra kwetsbaar voor het coronavirus – anders zouden ze juist beter thuis kunnen blijven. Zij zullen wel..