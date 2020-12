Sinds een half jaar word ik ‘meneer’ genoemd. Ik ben namelijk leraar geworden

Sinds een half jaar word ik ‘meneer’ genoemd. Ik ben in de afgelopen maanden namelijk gepromoveerd tot docent. Meneer Matsinger is godsdienstleraar geworden. Het diploma heeft een kleine twintig jaar onder het stof in een lade gelegen, maar het Covid-tijdperk heeft ervoor gezorgd dat ik nu voor de klas sta. Niks geen ‘hé Corjan!’ meer, het is nu meneer Matsinger die door de gangen van de middelbare school loopt. Twee dagen in de week bezoeken de honderden leerlingen van tien klassen mijn klaslokaal in Utrecht.

Ja, ik ben ook nog steeds ZZP-er, maar ik heb een flinke carrièreswitch gemaakt. Of ik het ook gedurfd had als er geen coronacrisis was geweest, ik weet het niet. Halverwege maart werd mijn wereld op zijn kop gezet. In een week tijd..