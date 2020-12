Ons stoort het promo-gehalte van Kamp van Koningsbrugge, maar het werkt wel

Wij zijn fan van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Elke zaterdag kijken we hoe vijftien gewone Nederlanders zich laten afbeulen om toegelaten te worden tot het Korps Commandotroepen.

We zetten een snack op tafel, trekken een wijntje open, slaan een dekentje om onze benen en gaan er lekker voor zitten. We proberen in te schatten wie de volgende afvaller wordt. En na nog wat napraten, kruipen we onder de wol.

Kruipen doen de deelnemers ook, maar dan door de modder, vaak zonder eten en met enorm slaapgebrek.

Al na een paar uitzendingen concluderen we dat je zoiets niet meer moet willen na je dertigste. Dan kan je blijkbaar met je hoofd nog wel commando willen worden, maar word je afgestraft door je eigen lijf.

Het enige wat een bee..