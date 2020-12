Leo Fijen: ‘De troost van voorbijgangers als licht en troost voor de wereld’

Wat voor troost kan Kerst je bieden in een wereld, lamgeslagen door corona? En waar tref je dat dan aan? Journalist, uitgever en gezicht van KRO-NCRV Leo Fijen vertelt in dit essay over drie momenten waarop hij dit jaar troost vond.

Het licht gaat voor je schijnen als je het niet verwacht. En het komt tot je via mensen die je soms maar heel even hebt gezien. Die mensen brengen je het licht van Kerst en leren ons: in de verborgenheid is Christus geboren. In de luwte van je leven wordt God opnieuw mens. Nooit waar je het verwacht, steeds weer op verrassende momenten en in mensen die maar even je pad kruisen. In voorbijgangers.

Zo word je getroost. Zo word ik getroost. En zo wil ik zelf mijn verhaal van troost vertellen in deze dagen van het ..