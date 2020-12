Twaalf miljoen keer Immanuel in oorlogsgebied Jemen

Nog voordat Jezus twee jaar oud was, pakten zijn vader en moeder zijn spulletjes en liepen dagen met Hem langs de kust: Zijn vlucht naar Egypte. Ik zie Hem zo voor me, tien vingertjes houden stevig de manen van de ezel vast waarop hij zit. Soms zit hij een stuk in een doek op de heup van zijn moeder, met van die lieve babybillen onderin, een hoofdje erbovenuit, en twee uitstekende voetjes langszij. Ik zie Hem nieuwsgierig om zich heen kijken op de schouders van zijn vader. Soms dribbelt hij zelf een eindje vooruit op twee mollige beentjes.

Daar gaat-ie. Immanuel. God met ons.

Immanuel. Die híer is en alles zelf voelt. Die in ons steeds opnieuw geboren wordt. In 2017 bijvoorbeeld in de kleine Fawaz, die ter wereld komt in Jemen, in de haven..