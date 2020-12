De gekke mier kan een miljoenenstad redden. Graag een beetje meer dwarsheid en anarchie

Woensdagavond keken we, gedrieën in lockdown, naar het verhaal van de gekke mier. Dat wordt smakelijk verteld door boswachter Arjan Postma in een Brainwash-talk van omroep Human. Elk mierenvolk heeft als het goed is een paar gekke mieren. Door hun afwijkende gedrag redden zij regelmatig het hele volk.

Dat gaat zo: mieren leven in een wereld van geuren. Zij lopen in colonne in een geurspoor. Als dat geurspoor doorbroken wordt, ontstaat er een opstopping. Dan is het wachten op de mier die durft. Die zo gek is om het geurravijn over te steken. Dan is het geurspoor weer hersteld en kunnen de mieren weer aan het werk.

Postma: ‘De gekke mier is dus van levensbelang voor het volk. Zonder gekke mier gaat het volk dood, want de gekke mier is ook de..