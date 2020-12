Vorige week was iemand op Twitter kritisch over nieuwe versies van oude kerstliedjes. ‘Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet’, dat haalt het niet bij het aloude, bekende ‘... hoe wilt Gij zijn ontmoet’. Dat is inderdaad een mooie, bevindelijke wending, van ‘ik’ naar ‘Gij’. Maar voorbij die beginregels is de oude tekst toch een stuk archaïscher dan de nieuwe.

Is die voorliefde dan nostalgie? Niet alleen. Liedteksten vormen en dragen je geloof; ze kunnen een heel leven meegaan. Een nieuwe berijming betekent ook verlies. ‘’t Hijgend hert der jacht ontkomen’, uit de oude Psalm 42, was in het Liedboek (1973) helemaal uit zicht gegaloppeerd. Een hele generatie moest daaraan wennen. Het kan heerlijk zijn om de bekende vers..