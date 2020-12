Wat Scharlaken Koord en Bright Fame doen voor prostituees in Amsterdam, doet Cherut in Antwerpen, Brussel en Gent. Dinsdag vroeg ik naar de levensverhalen van deze vrouwen, vanuit België komt antwoord.

Margreet Groeneveld (48), nu zeven jaar werkzaam voor Cherut, schreef de verhalenbundel Mozaïek, over haar ontmoetingen in het Schipperskwartier. Uitbuiting, overlevingsprostitutie, dreiging van duistere machten: het zijn levens die je diep-droevig stemmen. Hoe bijzonder is het dan, dat zelfs uit de seksindustrie, een doolhof vol doornstruiken en weerhaken, toch mensen tevoorschijn wankelen. De mensen van Cherut gaan als duo de straat op en leggen persoonlijk contact. ‘Dat is het hart van ons werk, bij é&eacu..