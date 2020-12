Een regenpijp, spot en veel hoon

Afgelopen weekeinde werd een Brusselse regenpijp voorzien van een kartonnen bordje. ‘De politieke carrière van Jozsef Szájer, Europarlementslid voor Fidesz en de EVP, werd hier beëindigd’, staat er, ‘toen hij op vrijdag 27 november via deze regenpijp de politie probeerde te ontvluchten, nadat hij tijdens de Covid-19-crisis had deelgenomen aan een illegaal, gedrogeerd seksfeest.’

Enkele dagen later sprak parlementariër László Varga, tegenstander van de rechts-nationalistische regering in Hongarije, het parlement in Boedapest toe. Hij haalde uit naar de zelfbenoemde christelijke moraalridders van regeringspartij Fidesz, waarvan Szájer prominent lid was.

hoge bomen

D..