Een paar weken geleden werden bij mij twee brieven bezorgd. Uiterlijk gezien waren het doodnormale brieven: beide in een witte envelop, netjes geadresseerd, en persoonlijk overhandigd. Toch waren dit - in de ogen van sommigen - briefjes uit de hemel. In de brieven werd ik door een gemeente gevraagd om haar predikant te worden.

Dat leverde best wat stress op. Want wat moet je doen als je twee brieven uit de hemel krijgt, die je niet allebei met ‘ja’ kunt beantwoorden? Welke brief kwam er nou ‘echt’ uit de hemel?

Mijn stress ligt in lijn met een ontwikkeling die ik al van jongs af aan meekreeg. Als christen, zo leerde ik, moet je zoeken naar je roeping. Je moet je gaven en talenten zó ontdekken dat je precies het werk gaat doen dat God van j..