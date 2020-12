Arie Slob persoonlijk was opeens een homohater

De reformatorische middelbare school waar op ik zat was niet veilig voor homo’s. Mijn godsdienstdocent deed de meest achterlijke uitspraken over mensen met die seksuele geaardheid. Dat reformatorische scholen iets aan dat klimaat moeten doen, daar ben ik het al bijna twintig jaar mee eens.



Maar wie heeft er nog meer met open mond zitten lezen hoe de minister van onderwijs, Arie Slob, vorige maand door het slijk werd gesleurd nadat hij het standpunt van het kabinet bekendmaakte over intentieverklaringen op reformatorische scholen? En wie vond het nog meer een tekenend voorbeeld van hoe ons publieke debat is ontspoord? Waarin de hele goegemeente achter emoties aan- en over vermeende vijanden heen galoppeert zonder feiten te chec..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .