Een simpele tip voor messentrekkers in de keuken

Denk niet dat ze in ziekenhuizen allemaal druk zijn met corona. Dinsdag verscheen een instructiefilmpje van een arts in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam hoe je een avocado veilig moet ontpitten. Ja, het gevaar loert overal.

Het begon allemaal zo mooi. We gingen massaal aan de avocado. Een toename van veertig procent in de afgelopen vijf jaar. Het fastfood onder het fruit. Vet, en toch gezond. Maar iets te veel mensen dachten: het komt uit den vreemde, dus laat ik mij goed bewapenen. En toen bleek dat messentrekken nog steeds gevaarlijk is. In het ziekenhuis begon het op te vallen dat steeds meer mensen met een avocadohand binnenkwamen. Dat zijn handen van mensen die de avocado doormidden snijden - tot zover geen probleem - en dan met het ..