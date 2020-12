Wie nodig jij uit met Kerst?

‘Hoe denken mensen die niet in Jezus geloven eigenlijk over de kerk?’, vroeg hij me.

Zijn wieg stond in de kerk en er zijn weinig dagen in zijn volwassen leven geweest dat hij zich er niet voor inzette. In de christelijke studentenvereniging, als ambtsdrager, catecheet of predikant.

Hij is al jaren met emeritaat, maar een frisse blik vanaf de andere oever wierp hij zelden op zijn geliefde instituut.

Nu hem het gevoel bekruipt dat we haar aan het kwijtraken zijn, wordt de vraag pas echt urgent. Er is genoeg gepraat over elkaar vasthouden en herstructureren. We moeten de relevantie van het geloof aan buitenstaanders duidelijk maken, zegt hij op zijn oude dag.

Jezus zei ons tweeduizend jaar geleden al dat we de mensen moeten opzoeken die Hem ni..