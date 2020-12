Hoe ik geraakt word door levensverhalen uit de krant

Sinds zaterdag heb ik een zwak voor twee vrouwen. Hun verhalen stonden opgetekend in het Nederlands Dagblad. Het gaat om twee moeders met een moeilijke jeugd. Ze toonden zich veerkrachtig, ondanks hun weerbarstige levensomstandigheden. Hun namen: Daniëlle Koudijs (37) en Sonja Jimidar (75). Toevallig het verhaal van twee moeders, het had ook het levensverhaal van een vader, alleenstaande, beroemdheid, jongere, oudere, of wie dan ook kunnen zijn waardoor ik geraakt word.

Vaak gebeurt dit ook als ik iemand interview. Ik krijg bewondering en respect voor de geïnterviewde. Zijn of haar verhaal loopt een tijd met me mee. Het komt in flarden terug in mijn gedachten. Ik word eraan herinnerd als ik iets meemaak wat mijn gesprekspartner ook heeft ..