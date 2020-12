De KRO-NCRV heeft het thema van The Passion 2021 bekendgemaakt: ‘Ik ben er voor jou.’ Nu de EO zich uit het evenement heeft teruggetrokken, mag de KRO-NCRV het zich toe-eigenen. Dat doet de omroep voortvarend. Zo voortvarend dat drie predikanten de synode van de Protestantse Kerk nu per ‘open brief ‘ vragen deelname ‘aan de vernieuwde opzet’ stop te zetten. Zij verwijzen naar een interview met Peter Kuipers, directeur van de KRO-NCRV, in het AD van 2 oktober: ‘Kuipers deed de volgende schokkende uitspraken in dit interview: "Je hebt het kruis waarbij de verticale lijn staat voor het..

