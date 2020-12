Restaurant bestaat 1021 jaar. Van deze ‘millennial’ valt wat te leren

Een klein Japans restaurantje (Ichiwa in Kyoto) overleefde oorlogen, plagen en natuurrampen. Het zag koningen en machthebbers komen en gaan. Al 1021 jaar serveert het elke dag plakkerige rijstcakejes aan pelgrims die een nabijgelegen tempel bezoeken. Wat kunnen we van dit eeuwenoude bedrijf leren in tijden van (economische) crisis? Deze ‘millennial’ heeft een vorm van succes die indruist tegen alle wetten van het ondernemerschap.

In de New York Times las ik deze week een meeslepend interview met de eigenaar van het restaurantje. Het geheim is volgens haar: blijven focussen op één ding en dat gewoon ontzettend goed doen. Mogelijkheden om het assortiment uit te breiden, hebben zij en haar voorouders altijd afgehouden. Zelfs recent ..