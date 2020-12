Amsterdam is stil

De vreemde stilte van Amsterdam, december 2020. Een stad op apegapen. Voor corona ging het in Amsterdam juist over te véél toerisme. Nu liggen de straten erbij als decorstukken, zonder mensen. Bij ons in de regio kachelt alles wel zo'n beetje door, het bos is nog steeds het bos en ach, het dorp was altijd al rustig. Maar hier, in de stad, zie je pas hoezeer corona het leven ontwricht.

Eerst brood halen bij Hartog, aan de Wibautstraat.

Dan naar de Nieuwmarkt. Uit een vishandel op de Zeedijk straalt warm licht; bij een Chinees hangen de gebraden pekingeenden klaar. Een man stalt zijn kerstbomen uit.

En in een school zitten de kleutertjes oplettend geschaard rond een tengere sinterklazin. Vast de juf.

Via dromen van de wederop..