Jo Willebrands was te Nederlands voor Rome en te Romeins voor Nederland

Wat hoog op mijn to-do-list stond toen ik in 1986 in Rome ging studeren, was het plan kardinaal Willebrands tegen te komen. Dat plan werd snel gerealiseerd. Minzaam en vriendelijk vertelde hij bij de eerste ontmoeting over de verdediging van zijn proefschrift, zijn ontmoetingen met presidenten voor en achter het IJzeren Gordijn, over de Ostpolitik van de Heilige Stoel, over zijn verbondenheid met paus Paulus VI en over zijn kompaan Frans Hubert Thijssen, die ik zelf ook had ontmoet in 1985. Met al zijn enthousiasme voor de wereldkerk had deze oude monseigneur mij er wel van overtuigd dat Rome the place to be was voor studie van de theologie. Ik zat werkelijk aan de voeten van een man van wereldformaat. Aan het einde van..

