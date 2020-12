‘Luisteren naar je gevoel.’ Ik begrijp het idee erachter, maar ik tob met de uitwerking

‘Luister naar je lichaam.’ Het advies krijgen we wekelijks mee bij ons ‘huiswerk’ na de hardlooptraining: twee loopschema’s die we tussendoor in ons eentje moeten volbrengen. Voor het eerst zit ik in een groep waar ‘buiten hardlopen’ huiswerk wordt genoemd. Maar soms werken woorden gewoon goed, ook al zijn ze vreemd gekozen. Net als ‘mondkapje’, dat van beleidsmakers ‘mondneusmasker’ moest heten, maar dat we zo niet zijn gaan noemen.

‘Luisteren naar je lichaam.’ Als ik iets níét moet doen tijdens een hardlooptraining, is het wel dat. Want alles in mijn lichaam schreeuwt dan: stop ermee, en wel direct!

‘Luister naar je gevoel.’ Ook zo’n mantra waar de halve wereld het ultieme heil doorheen ziet schemeren. Ik begrijp de idee erachter, maar t..