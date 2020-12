Na het religieus legitimeren van narcistische leiders: leedwezen om hun dolende volgelingen

Vier jaar lang putten ‘behoudende christenen’ zich uit in waardering en begrip voor twee zelfbenoemde politieke verlossers, wier ziekelijk narcisme ervan af spatte. En nóg mogen we niet vrolijk doen over hun demasqué – want hoe moet het nu met die hopeloze kiezers, die dolen zonder herder.

Er zijn talloze redenen om Donald Trump en Thierry Baudet vooral niet met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld: Trump werd vier jaar geleden verkozen door liefst 46,1 procent van de Amerikanen; op Baudet stemde een half jaar later niet meer dan 1,8 procent van de Nederlanders. Trump erkent een maand na verloren verkiezingen nóg geen nederlaag, terwijl Baudet zijn lijsttrekkerschap al aan de wilgen hing voordat zich binnen zijn partij één tegenkandidaat h..