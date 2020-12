Van Kerst naar Pasen, binnen één kilometer, hardlopend blijkt alles mogelijk

Soms krijg ik tijdens het hardlopen de geest - en ik heb getwijfeld of ik dit met een kleine of hoofdletter moest schrijven. Ik weet dat er allerlei fijne lichamelijke stofjes loskomen bij een flinke krachtsinspanning als hardlopen, maar wie zegt dat de werking ervan in tegenspraak is met? Wie hardloopt weet proefondervindelijk dat we meer zijn dan ons brein.

Telkens twee maanden lang kies ik een vast rondje van een kilometer of tien. Deze donkere maanden voert dat door een rivierdelta met kale akkers en weilanden, eenzame boerderijen op hoger gelegen plateaus, fruitbomen in gaardes, de romp van een binnenvaartschip zichtbaar boven de dijk, wiekende windmolens aan de einder.

Op het verste punt kom ik langs een boerderij die De Kribbe heet,..