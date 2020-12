Jongeren hebben het echt zwaar, dat mag best eens gezegd worden

Jongeren hebben het zwaar in deze coronatijd. Om een of andere reden mag je dat van veel mensen niet zeggen. Want iedereen heeft het zwaar.

De dochter van een vriendin deelde een bericht op sociale media met haar moeder. Het bericht ging over de psychische belasting van en de eenzaamheid onder jongeren. Ze wilde niet dat haar moeder het bericht las, maar naar de reacties eronder keek. Daar klaagde een volwassenen dat het voor haar ook heel erg was dat ze niet naar kantoor kon. En een niet-gepensioneerde man mopperde dat hij nu niet langdurig de vakantie kon.

Ik wil niemands ellende bagatelliseren, maar wel een lans breken voor de jongeren. Zij hebben het echt zwaar. Hun brein is nog volop in ontwikkeling. Iedereen heeft gezelschap nodig, m..