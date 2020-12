Wat hebben Trump en Baudet gemeen? Govert Buijs ziet verweesde leiders die zelf de vaderrol willen spelen

Is er een cultuursociologisch verband tussen Trump en Baudet? Waarom treden zij juist op ‘rechts’ op? En waarom zijn juist zij voor hun achterban middelpunt van idolate persoonsverheerlijking die alle kritiek smoort? (Baudet zal door zijn achterban met vlag en wimpel weer op het schild geheven worden, vermoed ik.) Ik probeerde in de afgelopen tijd hierop wat grip te krijgen door het herlezen van Christopher Lasch' De cultuur van het narcisme, uit 1979. Hierin analyseert hij de naoorlogse zelfontplooiingscultuur die doorbreekt in de jaren ‘60. Door hem geïnspireerd zou ik een iets bredere analyse in overweging willen geven. De kweekgrond voor Trump en Baudet ligt wellicht in een drietal maatschappelijke ontwikkelingen van de afge..

