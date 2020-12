Hijgende herten die aan de jacht ontkomen willen? Lees de krant als een blad voor jagers en je weet genoeg.

Hijgend hert

Het vierde seizoen van The Crown is grimmiger en aangrijpender dan de drie vorige. Lady Di en Lady Margaret verschijnen ten tonele. In de privé-sfeer en in het publieke bereik doet de onrust van ‘opgejaagd wild’ zijn intrede. Beelden van de koninklijke jacht op groot roodwild en gevederde schepselen, waarbij je niet de indruk krijgt dat het hier om natuurbeheer gaat, maar meer om behoud van eigen plezier, wisselen af met die van een door Thatcher opgejaagde samenleving, waardoor de onderkant zich steeds meer uitgebuit voelt. Een opgejaagde onderdaan dwingt zich door een paleisraampje en dringt zich aan de Majesteit op in wanhoop en arren moede.

Maar de grootste jachttaferelen spelen zich af rondom Diana (Godin van de jacht!). ..