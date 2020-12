Wilde dieren naar rustige plekken in Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen

Dat emeritus-circusolifant Buba in Nederland mag blijven, zal de kersverse hoogleraar Liesbeth Bakker vast als een steuntje in de rug zien. Haar vakgebied is natuurverwildering - wat aan een Nederlandse universiteit dan al gauw Rewilding Ecology heet. Woensdag vertelde ze in deze krant wat haar plannen zijn. En ze ging niet zover dat alles wat in Artis loopt naar buiten mag, maar ik sluit ik na het lezen van het interview niks uit. Door de verstedelijking ziet ze in veel landen ontvolkte gebieden ontstaan en daar kunnen wilde dieren volgens haar mooi naartoe. Bij deze is iedereen in de Achterhoek en in Zeeuws-Vlaanderen dus gewaarschuwd.

Bakker zegt ook: wilde natuur is onvoorspelbaar en ik wil daarom weten hoe dat uitpakt. Zo’n open..